- У нас было два хороших садика. Только в период развала все растащили по кирпичикам, разломали. Мы ждем, что садики снова отстроят, но пока местные власти только обещают. Каждый раз на собрании обращаемся к сельскому акиму, поднимаем тему садиков, потому что у всех маленькие дети. Вот со старшими детьми этот ужас мы прошли, но у нас подрастают другие детки. При школе у нас есть мини-центр, но я его не понимаю. Он работает всего два часа. Это значит, что я приведу ребенка, вернусь домой, и мне уже обратно придется выходить. Даже сама воспитательница говорит, что не успевает провести те уроки, которые необходимо проводить по программе. А вывести детей на улицу не представляется возможным, там нет детской площадки, нет изгороди, там спокойно коровы ходят и собаки большие, - рассказывает Наталья ВИНОКУРОВА, мать троих детей - 6 лет и близнецов до года. - Воспитательница, которая работает в мини-центре, пыталась проявить инициативу, хотела открыть частный садик, нашла помещение и нужна была государственная поддержка, которую оказывают всем, кто желает решить проблему с садами. Было собрание, мы пришли все с маленькими детьми, просили поддержать нас акима Зеленовского района Карима ЖАКУПОВА, и он пообещал нам помочь. Через неделю выяснилось, что ей отказали, сказав, мол, если бы у вас в поселке было много детей-инвалидов, то государство тогда дало бы свое согласие и поддержку, а так как у вас нет детей инвалидов, то, извините. Получается, наши дети никому не нужны.А дорога очень дорого выходит. Если ты успеваешь на автобус, туда-обратно два раза в день – это уже больше 200 тенге. А если на такси 200 тенге с человека, в общей сложности в день 800 тенге уходит. И за садик надо платить, а ведь не по карману! - В Новеньком очень хороший садик, и оплата за него меньше, чем в городе. В городе 7 000, а в Новеньком около 5 тысяч выходит, - рассказывает Оксана КУДЕЛЬКИНА, мать двоих детей 5 и 3 лет. - В одно время было, что в школу завезли игрушки, мебель, ковры, и хотели одну секцию отдать под садик. Потом неожиданно финансирование отменили, перебросили в другую сторону, и фуры увезли все куда-то. И опять кормят нас обещаниями. - Нас даже не замечают. Мы ходим на все собрания, а на нас не обращают внимания, не считают отсутствие садиков проблемой. Нам говорят, что нет в этом году финансирования, и в 2014 году тоже не будет. А когда будет?! Когда наши дети вырастут? Обидно за детей, - возмущается Наталья ГОЛУБОК, мама двоих детей.По словам родителей, их старшие дети учатся во вторую смену, и приходится встречать их после уроков, потому что улицы не освещены. Фонари в рабочем состоянии только на той улице, где живет аким. - А у меня два маленьких ребенка, не всегда получается встретить старшего. А там темно, собак валом. Собаки большие, вдруг покусают или гололед, упадет ребенок, разобьется. Мы уже не говорим, чтобы освещение было как при Союзе, через расстояние поставьте вы эти фонари, неужели так трудно? Дошло до того, что мы решили сами протянуть фонарики на улицу, и чтобы каждый как за свет по 200 тенге выделял и на фонари. В последний раз, когда я шла за Никитой в школу, вижу, идет девочка маленькая и плачет, а потом увидела, что мама идет к ней навстречу и как зарыдает. Ну, страшно детям! - говорит мама троих детей.На счет освещения на последнем собрании жителям поселка РТС было сказано, что столбы ветхие, и проводить свет на них опасно. Мол, полезет электрик на столб и упадет, навернется. - Выходит, только на одной улице столбы хорошие стоят. Не надо нам на всю улицу, поставьте в начале, в середине и в конце улицы, чтоб ребенок видел, куда он идет. Путь в школу лежит через главную проезжую дорогу, на которой нет никаких дорожных знаков. Мамы школьников решили с этой проблемой обратиться к акиму округа, и попросить, чтобы поставили знак или лежачего полицейского. - Нам, как всегда, отказали, сказали, соберите деньги на цемент, мы вас обеспечим рабочей силой. Мы повторно просили на собрании, когда приезжал Жакупов. На следующий день сделали лежачего полицейского. Вы когда к нам ехали, где-нибудь видели лежачего полицейского?! Там мешком цемента залили кучу мусора, и уже через пару дней его не стало. Мы написали обращение в «Нур Отан», начальнику ДВД. К нам пришло письмо, где было обещано, что нам сделают пешеходный переход и поставят знак «Осторожно, дети!». В итоге сэкономили, на одной трубе с двух сторон прикрепили знак «Пешеходный переход», и это на дороге с двусторонним движением. Обидно, над нами издеваются, ходишь, просишь по-человечески, а нам, чтобы рот заткнуть на какое-то время, делают «на отвали». - По молодежной программе выдавались земли, у нас в поселке там уже выстроились новые дома, завозили столбы, щиты, провода. А это значит, есть финансирование. Могли бы эти 20 столбов по всему РТС раскидать. Страшно по улице проходить даже взрослым. Очень много собак. Моя мама недавно возвращалась с работы вечером и плакала. На нее кидалась собака, не укусила, слава богу. Почему-то их не отлавливают. Это же все исходит от акима, он же должен как-то решать наши проблемы, - возмущается Елена АСТАФЬЕВА, мать двоих детей 5 лет и 10 месяцев.: - Это проблема не сегодняшнего дня. Каждый год поднимаем этот вопрос. Прежде чем финансировать, надо делать проекцию, должны выделяться деньги. Мы пока не можем решить этот вопрос. Проект еще не сделан. В последние годы нигде не строятся государственные садики, направление идет на социальное партнерство. Бизнесмены содействуют этому делу, вкладывают свои средства. У нас есть такие люди, которые хотят открыть частные детские сады, но пока и с этим возникают проблемы. Мы составляем проблемные вопросы после каждого собрания и направляем в район. Пока из-за отсутствия средств нашу проблему невозможно решить. В 2011 году пытались первый этаж школы организовать для детского сада, но снова из-за нехватки денег попытка провалилась. Что касается освещения, этот вопрос рассматривался в суде и вышел приказ районного отдела финансов взять на баланс 4 освещенные улицы. Мы на днях получили этот приказ, и будем решать этот вопрос с помощью какой-либо организации, которая будет следить за состоянием фонарей. У нас 17 улиц и действующая электролиния в аварийном состоянии. Столбы старые, и нет средств ремонтировать или обновить их. В этом году нам выделили средства на санитарную очистку, если нам выделят средства, мы планируем сделать детскую площадку и оставшиеся деньги использовать на уличное освещение. На санитарную очистку нам выделили 800 тысяч тенге, мы сделали около ста рейсов, чтобы вывезти мусор, накопленный годами.