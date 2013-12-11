Иллюстративное фото с сайта kafanews.com Иллюстративное фото с сайта kafanews.com В Актобе родители 9-летнего мальчика разыскивают убийцу сына. Ерболата ЖУМАГАЛИЕВА сбила машина, а затем водитель подбросил умирающего ребенка к воротам туберкулезной больницы, сообщает КТК. Мальчика нашли слишком поздно. Он умер, не приходя в сознание. Прошла ровно неделя, но полицейские все еще не могут найти жестокого автомобилиста. Алтынай ЖУМАГАЛИЕВА по-прежнему говорит о сыне только в настоящем времени. Каждый уголок в доме напоминает ей о Ерболате. 9-летний мальчик занимался гимнастикой и плаванием. В тот день, он как обычно к шести вечера, отправился вместе с сестренкой и отцом в школу олимпийского резерва. Но не дошел. Прямо на пешеходном переходе мальчика и мужчину сбила машина. Придя в создание, папа Ерболата обнаружил, что ребенка нет. Полчаса мужчина с переломанной ногой искал сына. А 8-летняя дочь в темноте и вовсе не разглядела, что случилось. Полуживого Ерболата нашли в канаве у ворот туберкулезного диспансера. "Мальчика моего мы обнаружили вон в конце того забора, за 300 метров. При повороте в туббольницу. Он кинул его под забор. И вот он лежал там в темноте, в луже. Пролежал полчаса", - говорит отец мальчика Ерлан ЖУМАГАЛИЕВ. Удивительно, но на месте ДТП не осталось ни сорванного бампера, ни разбитых фар, говорит Ерлан ЖУМАГАЛИЕВ. Мужчина не исключает, что сын после удара упал на капот машины, и изверг-водитель увез его за ближайший поворот. В нескольких метрах отсюда установлена камера видеонаблюдения. Но несмотря на все эти детали, полицейские до сих пор не нашли хладнокровного убийцу Ерболат скончался в больнице, не приходя в сознание. Родители школьника уверены, его можно было спасти, если бы не чудовищный цинизм водителя. "Ну, сбил. Ну, оставь ты его там, что он тебе мешает, что ли?! Он был бы жив. Он своей жестокостью совершил умышленное жестокое убийство. Причем с умыслом. Взять ребенка, затащить далеко, чтобы никто его не нашел", - говорит мама Ерлана. Родители мальчика уверены: должны быть свидетели ДТП. Ведь место, где произошла трагедия, достаточно многолюдное. Здесь стоят таксисты, на этой трассе очень плотное движение. Кроме того, в нескольких метрах отсюда установлена камера видеонаблюдения. Но несмотря на все эти детали, полицейские до сих пор не нашли хладнокровного убийцу. Полицейские уверяют, что бросили все силы на поиски. Но рассчитывают и на помощь свидетелей. 2 января Ерболату ЖУМАГАЛИЕВУ исполнилось бы 10 лет. Но вместо торжеств в новом году родные мальчика будут давать поминальный обед.