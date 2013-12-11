Иллюстративное фото с сайта barnaul.sibnovosti.ru Иллюстративное фото с сайта barnaul.sibnovosti.ru Водителя, допустившего наезд на малолетнего пешехода и скрывшегося с места происшествия, искали целую неделю. Для установления его личности была создана следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции отрабатывали район происшествия, проверили более 500 автомашин и опрашивали таксистов, находившихся в тот день, неподалеку от места ДТП. - В ходе проведения поисковых работ сотрудники полиции установили и задержали 45-летнего жителя города Актобе, который полностью признался в совершении данного преступления. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания, автомашина на которой он совершил ДТП, поставлена на штрафстоянку, - сообщил сегодня руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ардагер УАЙДИН. Напомним, трагедия произошла около шести часов вечера 3 декабря. Водитель, двигаясь по улице Конаева в направлении проспекта Нокина, допустил наезд на 9-летнего мальчика, который проходил проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся. Между тем, ребенок был все еще жив. Обнаружил его родной отец. Мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение Областной детской клинической больницы. Спасти его не удалось.