©AFP ©AFP Пользователи Интернета активно обсуждают выходку президента США Барака Обамы и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, устроивших "фотосессию" прямо во время церемонии прощания с Нельсоном Манделой, передает телеканал Sky News. Лидеры двух держав с широкой улыбкой наклонились к сидевшей между ними премьер-министру Дании Хелле Торнинг-Шмидт, чтобы сфотографировать себя на смартфон. Как заметили наблюдатели, находившаяся рядом Мишель Обама была без настроения. Фотографии VIP-персон опубликовали многие мировые СМИ. Большинство комментаторов назвали подобное поведение глав государств неприемлемым. Панихида по Нельсону Манделе состоялась на футбольной арене в Йоханнесбурге. Несмотря на сильный дождь, на ней присутствовали около 50 тысяч южноафриканцев, а также многие мировые руководители. Между тем, средства массовой информации обратили внимание еще на один эпизод, связанный с американским президентом. На панихиде Обама поздоровался за руку с президентом Кубы Раулем Кастро.