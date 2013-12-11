Иллюстративное фото с сайта referatdb.ru Иллюстративное фото с сайта referatdb.ru Об этом сегодня рассказала руководитель актюбинского филиала Бюро по правам человека Ольга КЛИМОНОВА.   - Самые свежие примеры – «зачистка» верующих мусульман, этакая акция устрашения, после «бунта» в КА/168-2, - рассказывает руководитель актюбинского филиала Бюро по правам человека Ольга КЛИМОНОВА. - В актюбинский филиал бюро обратилась группа родителей, чьи дети были посажены на 15 суток в адмприемник.  Рассказы изобилуют фактами насилия: людей уложили на асфальт, не позволяя застегнуть куртки, не разрешали справить нужду, у одного лопнул мочевой пузырь. Еще один громкий факт обращения в бюро по правам человека – жалоба Калимы СЕИТОВОЙ. - Она рассказала, что семь лет назад обстреляли ее комнату на 5-м этаже общежития по адресу: улица Гришина, 72, - продолжает Ольга КЛИМОНОВА. - Просто чудом не задели и не убили соседей. Ведь это семейное общежитие, в каждой комнате по 3-5 детей. Обратившаяся утверждает, что нападение на общежитие совершил  полицейский, уволенный из рядов МВД после конфликта с ее сыном. Бюро по правам человека включило возмущения родителей арестованных мусульман в мониторинг нарушений прав человека. От помощи адвокатов бюро они отказались. Что касается Калимы СЕИТОВОЙ, ей в бюро помогли составить обращение в МВД.