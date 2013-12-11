voronaПрохожие, студенты и работники близлежащих организаций начали подкармливать молодую ворону в начале осени. Теперь бойкая птичка не только не боится людей, но и кидается на всех, кто идет с пакетами, с едой, не давая им прохода. Читатель портала "Мой ГОРОД" прислал нам любопытное видео.        