Фото Камшат Узакбергенова© Фото Камшат Узакбергенова© В Алматы перед выставочным центром "Атакент" загорелась новогодняя елка, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. "Поступил звонок о том, что горит елка возле "Атакента". Но в данный момент подтвердить не могут, так как пожарные еще не доехали до места", - отметили в ДЧС Алматы. Позже в противопожарной службе ДЧС Алматы сообщили, что возгорание ликвидировано в 15.31. "У входа в "Атакент" загорелась искусственная елка. Несколько машин пострадало, по предварительным данным, две или три машины. В данный момент на место приехали полицейские. Пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 10 квадратных метров", - сообщили в противопожарной службе ДЧС Алматы. В ликвидации пожара были задействованы 13 человек личного состава, 2 основные единицы, одна специальная техника. Видео очевидца