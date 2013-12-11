Фото с сайта koz3.edutexts.org Фото с сайта koz3.edutexts.org Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По сообщению аппарата областного маслихата, на очередной сессии было принято решении о присвоение Атыраускому политехническому колледжу имя государственного деятеля Казахстана - председателя президиума верховного Совета КазССР Саламата МУКАШЕВА. В свое время Саламат МУКАШЕВ возглавлял ряд высоких должностей: первый секретарь Гурьевского обкома компартии Казахстана, председатель Казахского Республиканского комитета профсоюзов, первый секретарь Мангышлакского обкома партии. В 1985—1988 годах занимал должность председателя президиума верховного совета КазССР. Депутат Верховного Совета СССР 9-11 созывов. Настоящее название колледж приобрел в 1995 году. Открылось это учебное заведение в 1930 году как нефтяной техникум. Именно в этом учебном заведение и обучался Саламат МУКАШЕВ. Также областному противотуберкулезному диспансеру присвоено имя заслуженного фтизиатра Жигера КАРИНА. В свое время он сам возглавлял это медицинское учреждение, а также в разные годы руководил областным управлением здравоохранения.