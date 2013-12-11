В Уральске открыли школу на 600 учеников

На строительство СОШ №46 в микрорайоне «Жана Орда» было выделено 725 миллионов тенге из республиканского и местного бюджетов. В микрорайоне «Жана Орда» состоялось открытие новой школы №46. Школа площадью около 6000 квадратных метров была построена за 8 месяцев. На строительство было потрачено 725 миллионов тенге. Всего в школе будет обучаться 672 учащихся. Открытие данного объекта образования позволит охватить обучением детей 6,7,9-го микрорайонов Уральска. На открытии школы с поздравлениями выступил аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ: - Касательно нашей области я хотел бы отметить, что буквально до обеда мы открыли поликлинику в Зачаганске на 250 посещений, до этого открыли аналогичную поликлинику в поселке Жангала, и до конца года планируем открыть поликлинику, рассчитанную на 500 посещений, в Аксае, в Бурлинском районе. Летом мы сдали в эксплуатацию школу на 300 мест в поселке Камысты Жанибекского района, сегодня сдаем на 600 мест данную школу, в ближайшие дни планируем сдать школу на 198 мест в поселке Сайкудык Акжаикского района. Все это еще раз доказывает, что государство может исполнять принятые на себя социальные обязательства. Уровень образования нашей области находится на достаточно высоком уровне. Мы заняли по результатам ЕНТ 2012-2013 годов 3 место в республике, а среди областей I место. Наши ученики сегодня получают образование в разных вузах Казахстана, СНГ и Дальнего Зарубежья. Многие, закончившие обучение, вернулись и работают во благо нашего государства. В школе имеется столовая на 160 мест, актовый зал на 180 мест, библиотека на 25 мест, по два кабинета информатики и английского языка, мультимедийные кабинеты и 3 мастерских. Всего здесь насчитывается 32 кабинета. Мирослава ШОНАЛОВА