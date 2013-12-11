Фото с сайта www.gazeta.ru
США призвали Украину к "самообладанию": спецназ и дубинки не приемлемы для демократии. Тем временем на самом Майдане 200 митингующих сдерживают штурм здания администрации.
Несколько сотен бойцов Внутренних войск и отряда "Беркут" пытаются прорвать оборону сторонников оппозиции со стороны улицы Институтской в Киеве, пока митингующим удается сдерживать натиск на первом рубеже баррикад, сообщает РИА Новости
.
В мегафоны звучат призывы к правоохранителям перейти на сторону митингующих и защищать их. Улица Институтская на несколько сотен метров заставлена автобусами и автомобилями милиции.
Некоторое время назад спецназ "Беркут" начал штурм Майдана со стороны улицы Михайловской, а Внутренние войска начали атаковать баррикады митингующих со стороны Европейской площади и взяли протестующих в кольцо.
На Крещатик прибыли грейдеры и экскаваторы, которые сгружают разобранные баррикады в самосвалы. При этом отмечается, что сотрудники внутренних войск и спецназа "Беркут" не разгоняют протестующих, а обеспечивают работу коммунальных служб по демонтажу баррикад и освобождению проезжей части от палаток. Об этом агентству сообщил представитель пресс-службы киевской милиции. "Речи о штурме мэрии Киева, Дома профсоюзов и о разгоне митинга не идет", – сказал собеседник.
Также МВД Украины сообщило, что в центре Киева сотрудники милиции задержали 11 участников "евромайдана", которые оказывали сопротивление правоохранителям. Демонстранты в Киеве распыляли слезоточивый газ, бросали в сторону правоохранителей дымовые шашки и поливали их водой из окон городской администрации.
В здании администрации Киева, куда пытаются прорваться бойцы спецназа "Беркут", забаррикадировались около 200 участников митинга, сообщает УНИАН
.
"Около 200 активистов Майдана забаррикадировались в КГГА и сдерживают атаку бойцов "Беркута", которые пытаются прорваться внутрь здания Активисты обеспечены едой, в здании администрации вновь появился свет, который ненадолго выключали, следовательно, забаррикадированные могут продержаться достаточно долго", — ссылается агентство на народного депутата Левченко.
Также МВД Украины сообщает, что десять военнослужащих получили травмы на Майдане Незалежности в Киеве.
Тем временем США выразили отвращение по поводу решения власти применить силу к мирному протесту в Киеве ночью со вторника на среду. Такое заявление госсекретаря США Керри распространил его офис, пишет "Украинская правда
".
"США выражают свое отвращение по поводу решения украинской власти отреагировать на мирный протест на киевском Майдане использованием спецназовцев, бульдозеров и дубинок, а не уважением к демократическим правам и человеческому достоинству", - подчеркнул Керри.
"Такой ответ не является приемлемым и не подходит демократии", - говорится в заявлении.
"В течение нескольких недель мы призвали президента Януковича и его правительство прислушаться к голосам его людей, которые требуют мира, справедливости и европейского будущего. Вместо этого лидеры Украины как оказалось сегодня сделали другой выбор", - отметил Керри. - "Мы призываем к максимальной сдержанности. Жизнь человека должна быть защищена. Украинская власть несет полную ответственность за безопасность украинского народа. В то время как по улицам Киева звучат церковные колокола, Соединенные Штаты стоят рядом с народом Украины. Он заслуживает лучшего".