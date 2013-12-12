Иллюстративное фото с сайта www.jul-travel.ru Иллюстративное фото с сайта www.jul-travel.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По сообщению санэпидемиологов области, на территории Атырауской области активизация природных очагов бешенства отмечается в Курмангазинском, Жылыойском, Исатайском, Кызылкогинском районах. Эти районы являются природными источниками вируса бешенства. В трех районах зарегистрировано 6 лабораторно подтвержденных случаев  бешенства среди животных. За последние полвека в регионе было зарегистрировано 17 случаев бешенства человека. В 11 случаях источниками послужили собаки, в пяти случаях – лисы, волки. В одном случае источник заражения не смогли определить. Стоит напомнить, что последний случай заболевания бешенством был зарегистрирован в 2010 году в селе Ганюшкино Курмангазинского района.