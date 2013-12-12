Иллюстративное фото с сайта 08.od.ua Иллюстративное фото с сайта 08.od.ua Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Обеспеченность детскими садами малышей Атырау остается самой острой проблемой для городских властей. На сегодняшний день в Атырау обеспеченность детей в возрасте от одного года до шести лет дошкольным образованием составляет 53,4%. Меньше всего детей ходят в ясли. Это дети от одного до трех лет. - Количество детей в возрасте от одного до трех лет в Атырау достигло порядка 15,5 тысяч человек. Из них 1826 обеспечены детскими садами, это 12%. Количество детей в возрасте от трех до шести лет составляет 18880, обеспеченность детскими садами составляет 82%, - сообщил аким Атырау Серик АЙДАРБЕКОВ. В 2013 году в областном центре открыт новый детский сад «Еркем-ай». В текущем году начато строительство детских садов в трех пригородных сельских округах ("Жумыскер", "Кокарна" и "Бирлик")  и в микрорайоне Нурсая по 280 мест каждый. Кстати, сегодня в Атырау намечена презентация открытия еще одного детского сада, в микрорайоне "Алмагуль" на 320 мест. Финансировала строительство компания НКОК (оператор Кашаганского проекта). На сегодня в Атырау действуют 47 детских дошкольных учреждений, 83 мини-центра, 190 подготовительных групп. В общей сложности в них воспитываются около 20 тысяч детей.