Фото с сайта toptalents.kloop.kg Фото с сайта toptalents.kloop.kg Beeline Казахстан открывает бесплатный доступ к мобильной версии сайта wikipedia.org. Клиенты компании могут пользоваться самой большой онлайн-энциклопедией с мобильного телефона бесплатно.  Сайты zero.wikipedia.org и m.wikipedia.org представляют собой версию сайта интернет-энциклопедии, оптимизированной для мобильных устройств. При переходе на сторонние ссылки тарификация изменяется – на странице мобильного ресурса появится подсказка о том, что пользователь покидает zero.wikipedia.org и m.wikipedia.org.  При выходе из zero.wikipedia.org и m.wikipedia.org действуют стандартные тарифы Beeline на мобильный Интернет. «Данная инициатива проводится холдингом VimpelСom, и мы, как его часть, присоединяемся к этой акции. Мы даем нашим клиентам бесплатный доступ к ресурсу, который входит в топ 5 самых посещаемых сайтов в мире и содержит более чем 30 миллионов статей», - комментирует Александр Комаров, коммерческий директор Beeline Казахстан. Акция начинает работу с 25 ноября 2013 года. Услуга не действует в роуминге, география акции – территория Республики Казахстан. Данные условия действуют для точки доступа internet.beeline.kz, либо M-internet. Дополнительную информацию можно узнать на сайте www.beeline.kz в разделе «Услуги». Телекоммуникационный оператор Beeline Казахстан — единственный в стране универсальный оператор связи, который предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе технологий оптоволоконного доступа, Wi-Fi и сети третьего поколения 3G. Услугами Beeline по итогам III квартала 2013 года являются 9 миллионов пользователей в стране. В группе компаний Beeline Казахстан - ТОО «КаР-Тел» (бренд Beeline и Beeline Business в Казахстане), ТОО «2DayTelecom» и ТОО «TNS Plus». Оператор является частью международного телекоммуникационного холдинга «VimpelCom Ltd»» со штаб-квартирой в г.Амстердам (Нидерланды). Сегодня VimpelCom Ltd. – пятый в мире по числу абонентов сотовый оператор, по состоянию на 30 июня 2013 года компания обслуживает 215 млн абонентов. За дополнительной информацией можно обратиться в службу по связям с общественностью Beeline Казахстан, 8 (727) 350-05-75 внутр. 126-95, [email protected] Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.