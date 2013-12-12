Конкурс направлен на развитие существующего бизнеса или на создание нового. Чтобы стать участником конкурса, необходимо было заполнить заявку и снять видео, в котором будет рассказано и показано, почему именно наш проект достоин гранта в размере 50 000 долларов. Ролик мы снимали сами - без приглашения профессионалов ТВ. Нам хотелось, чтобы он получился легкий и веселый. Надеемся, что нам это удалось. Если вам понравился ролик, можно оставить лайки здесь: http://50000.voxpopuli.kz/projects/62