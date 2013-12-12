tenge Банкнота посвящена памятнику тюркской письменности Kүлтегін В Казахстане с 12 декабря выпущена в обращение памятная банкнота номиналом 1 тыс. тенге, посвященная памятнику тюркской письменности «Kүлтегін». Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в Национальном банке РК. tenge2 Банкнота изготовлена на бумаге размером 134х70 мм. Преобладающий цвет банкноты – желто-коричневый. Лицевая сторона: преобладающие изображения – вертикальные. Основные изображения: на правой стороне банкноты монумент «Қазақ Елi» и изображения летящих голубей справа внизу. В середине левой части фрагмент скульптуры Культегина. В верхней части изображены государственные символы Республики Казахстан – герб и флаг. Слева вверху напечатано цифровое обозначение номинала, под ним надпись на государственном языке, предупреждающая об ответственности за подделку, «Банкноттарды қолдан жасау заңмен қудаланады». Слева горизонтально – буквенное обозначение номинала на государственном языке и надпись «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ». Оборотная сторона: преобладающие изображения – горизонтальные. Основные изображения: наскальные изображения тюркских воинов, памятник тюркской письменности на заднем плане. Слева внизу и справа вверху цифровое обозначение номинала банкноты, а снизу посредине – буквенное обозначение на русском языке. Слева расположена голографическая полоса шириной 12 мм с изображением фрагмента государственного флага, логотипа Национального банка и надписи «Ескерткіш теңге». Сверху посредине напечатана надпись «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ». Надпись «Подделка банкнот преследуется по закону» расположена под цифровым обозначением номинала, расположенным слева внизу. Тираж памятной банкноты составляет 10 млн. штук.