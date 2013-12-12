Иллюстративное фото с сайта xn---12-5cdabap0cfxcg6e1a3n.xn--p1ai Иллюстративное фото с сайта xn---12-5cdabap0cfxcg6e1a3n.xn--p1ai Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, в августе в Казахстане прошли выборы сельских и городских акимов, на эту должность в селе Березовка Бурлинского района был выбран Жубаныш ХАЙРУЛЛИН - главный специалист акимата  соседнего сельского округа. Но  новоизбранный аким не прижился в Березовке якобы из-за неприятия его населением. Вторично выборы прошли 10 декабря. На этот раз депутаты проголосовали за Мугуль ИБРАШОВУ – ведущего специалиста местного акимата, в последнее время исполняющую в Березовском сельском округе обязанности акима. Нужно отметить, что она уже была одним из кандидатов на эту должность в прошлые выборы, но тогда депутаты отдали свои голоса за ХАЙРУЛЛИНА.