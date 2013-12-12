Мамы и папы пришли забирать первоклашек после уроков. В холле школы подрядчики смастерили подвесной потолок «Армстронг». Этот подвесной потолок не выдержал сильного степного ветра из входной двери и упал на головы родителей. К счастью, никто не пострадал.тут же вызвал подрядчика - ТОО «Актобеэлектросетьстрой». Именно эта организация возводила школу на 150 мест под ключ. Подрядчики приехали, приколотили потолок на место. Теперь дети, педагоги и родители заходят в школу с черного входа. Центральный вход закрыли до лучших времен и повесили на нем табличку с указателем. Будет теперь использоваться центральный вход в школу или на занятия детям придется всю жизнь ходить окольными путями - пока неизвестно.