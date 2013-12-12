Участие в мероприятии, которое в подобном масштабе проводится впервые, приняли представители министерства образования РК, учебных заведений Западного Казахстана и непосредственно сами нефтяные компании. Если раньше работодатели, в лице нефтяных компаний, зачастую выражали недовольство качеством образования молодых специалистов, то теперь они сами смогут принимать непосредственное участие в этом процессе. По мнению всех участников, это даст наибольший эффект, ведь в системе образования будут тесно связаны две главные составляющие образовательного процесса - практика и теория. - Отраден тот факт, что компании сами вышли с инициативой работать вместе, так как нам нужны специалисты. И потому сегодня были подписаны меморандумы с четырьмя компаниями, которым в дальнейшем, мы будем содействовать в подготовке высокоспециализированных кадров, - рассказал журналисту директор палаты предпринимателей Атырауской области Асылбек ДЖАКИЕВ.