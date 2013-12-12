Сегодня около 40 строителей ТОО «Бура Строй», которые возводят новый следственный изолятор департамента УИС в районе поселка Зачаганск, вышли на улицу и пожаловались на свои условия труда. По словам рабочих, им задерживают заработную плату, кроме того, работают строители кто в чем. Спецодежды и обуви нет, хотя строительство объекта началось еще 4 месяца назад. Несколько рабочих ходят в кроссовках и в летних туфлях. Среди строителей есть бригады из других городов Казахстана. - Вот мы приехали бригадой из 6 человек, - говорит Рафаил ЯФЯСОВ, строитель из Усть-Каменогорска. - Сейчас вот мы сидим, зарплаты нету, курить нету, ничего нету. Даже в баню сходить не можем. Разнорабочий предприятия Жамбыл БАЙМУХАНОВ рассказал, что практически у всех рабочих кредиты, по которым у них уже идет просрочка. Между тем руководство подрядной организации ТОО Бура Строй» ничего страшного в ситуации не видит. Заработную плату задерживают, но всего на два дня, спецодежду не получили только новенькие. - Зарплата у нас идет с задержкой только за ноябрь месяц, - прокомментировал ситуацию замдиректора ТОО «Бура Строй» Бауржан АБДУЛЛИН. - За октябрь зарплату получили вовремя. За ноябрь зарплату получат завтра до обеда. В отношении того, что спецодежды, печаток нет. Не одеваются у нас люди те, которые только приняты, поскольку это спецодежда, которую мы заказываем. Бывает то, что новенькие день работают и потом увольняются, уходят. По словам замдиректора, задержка заработной платы произошла по техническим причинам, поскольку деньги компании выплачиваются по мере выполнения строительных работ. Кроме того, Бауыржан АБДУЛЛИН рассказал, что рабочие в ночную смену, а также в выходные дни не работают. По последней информации, на счет предприятия поступила необходимая сумма, и рабочих попросили не расходиться, для того чтобы выдать им деньги.