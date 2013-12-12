Иллюстративное фото с сайта mln.kz Иллюстративное фото с сайта mln.kz Двух главных специалистов горСЭС судят за взятку в 20 тысяч тенге. Защита настаивает, что предприниматель, дававший взятку - подсадной провокатор. Судье пока не удалось допросить бизнесмена. По сведениям гособвинителя прокурора Бахтияра СЫДЫКОВА, 29-летняя Галина из Уила и 31-летняя Айзат из Кызылординской области предложили предпринимателю выкупить у них разрешение СЭС на открытие склада продуктов питания в ТД «Аида» за 200 долларов. В тот момент у бизнесмена не оказалось таких денег. Он выкупил документ за 20 тысяч тенге. Передача денег происходила у здания Заводского отдела полиции. Там и задержали главного специалиста СЭС Галину. Хотя женщина выбросила пакет с деньгами на землю, следствию удалось доказать, что она держала в руках деньги. Суд идет в упрощенном порядке, так как подсудимые признают свою вину. Адвокат подсудимой Галины просила рассмотреть дело как можно скорее, до родов подсудимой Галины. Женщина находится на 7 месяце беременности. Весь процесс Галина так плакала, что в конце заседания судье Алиме АДИЛОВОЙ пришлось оказывать ей психологическую помощь.