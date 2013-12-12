Иллюстративное фото с сайта www.stanradar.com Иллюстративное фото с сайта www.stanradar.com 52-летний житель Караганды Владимир Олифиренко, недовольный решением Верховного суда по делу о купле-продаже автомобиля «Камаз», заявил, что подожжет себя перед зданием американского посольства, передает ИА «NewTimes.kz». Это вторая попытка мужчины свести счеты с жизнью. 20 сентября Владимир Олифиренко пришел в Верховный суд и заблокировал дверь проходной стулом. После этого он облил себя бензином и угрожал поджечь себя. Тогда мужчину арестовали. Дело карагандинца Олифиренко касается продажи автомашины «Камаз». В августе 2012 года он продал грузовик жителю Астаны Кузнецову за 5,2 млн тенге. Покупатель выплатил 3,5 млн тенге в качестве задатка. Сделку стороны оформили нотариально, заключив договор задатка. Олифиренко выписал Кузнецову доверенность на право вождения и передал ему грузовик с прицепом. Но до заключения договора купли-продажи дело так и не дошло. На техосмотре в Астане выяснилось, что прицеп машины не исправен. Кузнецов потребовал вернуть задаток в двойном размере. В итоге суд постановил Олифиренко вернуть только предоплату. В ответ Олифиренко обратился в полицию с заявлением об угоне «Камаза». Кузнецова не арестовали, но машину передали карагандинцу. Позже он продал ее третьему лицу. Судебные решения не устроили ни Кузнецова, ни Олифиренко. Оба ходатайствовали в Верховный суд и оба получили отказ