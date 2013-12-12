В Актобе открыли региональный центр подготовки чсников

Сегодня, 12 декабря, в селе Курашасай, находящемся в 30-километрах от Актобе, министр по ЧС РК Владимир БОЖКО и аким Актюбинской области Архимед МУХАМБЕТОВ открыли Региональный центр по переподготовке и повышению квалификации специалистов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и первоначальной подготовке сотрудников органов государственной противопожарной службы. Региональный центр является пилотным проектом в Казахстане. Здесь будут совершенствовать свое профессиональное мастерство и повышать уровень образования сотрудники МЧС из Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областей. Общая площадь центра - шесть гектаров. Обучение будут проходить сотрудники различных структур МЧС РК, включая спасателей всех уровней, пожарных, кинологов и парамедиков. В среднем в месяц в центре будет обучаться 65-70 сотрудников, загрузка на полный учебный год составит 495 обучающихся. Отметим, что центр расположен в бывшем здании психиатрической лечебницы. Проект обошелся областному бюджету в 98 миллионов тенге. Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ отметил, что в регионе и в дальнейшем намерены финансировать совершенствование спасательных служб, в том числе и техническое. В скором времени будет закуплена пожарная лестница высотой 32 метра. Таких в городе пока нет. - По лесным, степным пожарам тоже будем приобретать соответствующую технику, - сказал аким. Между тем министр по ЧС Владимир БОЖКО сообщил, что в Казахстане впервые рассматривается вопрос о социальной защите добровольных пожарных объединений и водных спасателей. В настоящее время соответствующий законопроект уже практически прошел первое чтение в мажилисе парламента РК. - Государство не может у каждого озера или пожароопасного участка поставить по одному сотруднику. И вот сейчас, этим законом, будут предусмотрены определенные социальные льготы для добровольных пожарных дружин и спасателей, - сказал БОЖКО. По словам министра, с принятием этого закона, акиматы смогут выделять средства на приобретение противопожарной техники для тех же сел, где есть добровольцы, но нет противопожарной службы. В завершение Архимед МУХАМБЕТОВ отметил, что село Курашасай было выбрано местом для открытия регионального центра не случайно. Он сообщил, что в скором времени начнется строительство 4-полосной дороги первой категории от Актобе до Курашасая. Аким сказал, что после её ввода «до центра города можно будет домчаться за 5 минут». Кроме того, именно в направлении села Курашасай растет областной центр.