В Атырау прошла церемония вручения премии «Алтын кайык» («Золотая лодка»). В течение года художники и мастера прикладного искусства Западного Казахстана представляли свои работы, выполненные в различных жанрах. Как отметил организатор конкурса, директор творческого центра, основная цель конкурса - выявление ярких талантов, а также поддержка и раскрытие их творческого потенциала. В борьбу за золотую статуэтку в этом году вступили 29 конкурсантов, в прошлом году число участников было 16. На сайте www.akzhelken.kz в течение года шло голосование. По итогам голосования победителем конкурса, обладателем «Алтын кайык» и 1 миллиона тенге стал Ергали БЕКЕШЕВ – мастер-художник из Западно-Казахстанской области. Это его вторая золотая статуэтка. В прошлом году «Алтын кайык» получили трое -из Актобе, Багытжан КУЛБАЕВ из Мангистауской области и Ергали БЕКЕШЕВ из ЗКО. В этом году, по решению организаторов конкурса, премию решили вручить только одному, но с дополнительным денежным вознаграждением. Кстати, в апреле этого года в Западно-Казахстанском областном театре драмы прошла выставка конкурса изобразительного и прикладного искусства «Алтын кайык» («Золотая лодка»). Аналогичные выставки были организованы в Актау и Актобе. В ходе конкурса в каждой области были отобраны лучшие работы. Финальная часть прошла в Атырау. Автором золотой статуэтки «Алтын қайық» является скульптор Серик МАТЕНИЯЗОВ. Вес статуэтки - 976 граммов. Она покрыта золотом в 24 карата.