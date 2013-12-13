Участие в столь знаменательном событии приняли заместитель акима области Бахтияр МАКЕН, начальник областного департамента здравоохранения Камидолла ИРМЕНОВ, руководство Бурлинского района. После того как была перерезана ленточка, гости прошли в здание больницы и осмотрели ее. Экскурсия по зданию поликлиники прошла без замечаний. В честь открытия на территории больницы была посажена елочка, а компания КПО преподнесла в дар 5 автомашин скорой помощи. Напомним, строительство новой, трехэтажной поликлиники на 500 посещений в смену началось в прошлом году. Работы выполняло ТОО «Алим». Затраты из областного и республиканского бюджета составили более полутора миллиардов тенге. Находится новая поликлиника в районе «Шанхая» по южной объездной дороге.