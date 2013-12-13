Сокращение кредитов малому бизнесу зафиксировали 10 регионов Казахстана. Наибольшее снижение в Костанайской области - 82,4% (на 7,9 миллиардов тенге) и Павлодарской области - 85,5% (на 5,9 миллиардов тенге). Рэнкинг-основа: Кредиты БВУ РК малому бизнесу. Октябрь 2013. Регионы РК tablica Источник: ranking.kz