Иллюстративное фото с сайта www.kgs.kz Согласно госпрограмме по развитию транспортной инфраструктуры капитальным и средним ремонтом будет охвачено 1136 км, а реконструкцией 740 км республиканских автодорог, передает ИА «NewTimes.kz». В частности, продолжится реконструкция трасс, соединяющих центр с регионами. «По направлению «Центр-Юг» строительными работами будут полностью охвачены участки «Астана-Темиртау» и «Алматы-Капшагай». Также начнется реконструкция участка «Бурылбайтал-Курты-Капшагай» (228 км) и будет подготовлена проектно-сметная документация (ПСД) для участка «Караганда-Балхаш-Бурылбайтал» (686 км), строительство на котором планируется начать в 2015 году», — сообщили в пресс-службе Минтранскома республики. Кроме того, по направлению «Центр-Восток» в 2014 году планируется охватить строительными работами полностью участок от Астаны до Павлодара и продолжить реконструкцию на промежутке «Семей-Калбатау». Также будет разработана ПСД на оставшихся участках «Калбатау-Усть-Каменогорск» и «Павлодар-Семей». По направлению «Центр-Запад» в 2014 году ожидается ввод в эксплуатацию 238 км участка «Бейнеу-Шетпе» и начало реконструкции участка «Шетпе-Актау». «Что касается международного коридора «Западная Европа - Западный Китай», то здесь также продолжатся работы по реконструкции автомагистрали. К концу 2014 года Комитет автомобильных дорог планирует открыть движение на 179 км», — отмечается в информации. Наряду с этим, в следующем году планируется завершить реконструкцию участков на автодорогах «Уральск-Актобе», «Астана-Костанай-Челябинск» и продолжить строительные работы на дорогах «Кокшетау-Петропавловск», «Капшагай-Талдыкорган», «Омск-Павлодар», «Таскескен-Бахты» - их завершение предусмотрено в 2017 году. Кроме того, в рамках проведения «Экспо-2017» в будущем году планируется начать работы по строительству «Юго-Западного обхода» (31 км) и реконструкция автодороги «Щучинск-Зеренда» (80 км), которые будут завершены в 2016 году.