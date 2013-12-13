Новой школе в селе ЗКО дали имя Жубана МОЛДАГАЛИЕВА

На торжественное открытие учебного заведения прибыла вдова поэта Софья МОЛДАГАЛИЕВА. Здесь же, на родине известного казахстанца, установлен бюст поэта. - Это хорошая школа, отвечающая современным требованиям. Что касается бюста, сложно сделать скульптуру с непревзойденной точностью, но в целом я довольна. В школе чувствуется дух акына. И я благодарна за то, что меня пригласили, хоть теперь Жубана нет, о нем не забывают, а дети учат его произведения. Я счастливая женщина! - сказала в приветственном слове Софья МОЛДАГАЛИЕВА. Учителей и учеников поздравил аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и вручил директору школы Бауржану ЕСЕНЖОЛОВУ ключи от нового «ПАЗ». - В ЗКО в течение года ликвидировано трехсменное обучение. Осталось на сегодняшний день 6 аварийных школ, из них в четыре не подлежат ремониу, нужно строить новые, а две нуждаются в капитальном ремонте. Сегодня мы сдали в поселке Сайкудык школу на 198 ученических мест. В этом населенном пункте школа была в аварийном состоянии, но теперь новая школа оснащена всем необходимым, что требуется для полноценного образования, - сказал Нурлан НОГАЕВ. - Нам даже было стыдно гостей принимать в старой школе, до того она в плохом состоянии была, сколько ей лет!? Здесь учился сам Жубан МОЛДАГАЛИЕВ! - рассказал местный педагог. - Здесь всего 7 классных кабинетов, дети учились в ней в две смены. Теперь в новой школе дети будут учиться в первую смену и всем места хватит. Там теперь все есть, даже Интернет. А скоро в поселок должны провести газ. В новой школе 15 кабинетов, читальный зал на 20 мест, 3 мастерских, спортивный зал, актовый зал на 66 мест, медкабинет и столовая на 66 человек. На сегодняшний день в Сайкудыке 28 педагогических кадров, из них 23 педагога с высшим образованием, 5 - со средним. Один учитель имеет высшую категорию, 11 учителей - 1 категорию. Из 14 выпускников 2012-2013 годов ЕНТ прошли 9 учеников. Средний набранный бал - 72,67. Всего в этой школе обучение проходят 115 учеников. Мирослава ШОНАЛОВА