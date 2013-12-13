Иллюстративное фото с сайта nios.ru Иллюстративное фото с сайта nios.ru 12 школ города Уральск перешли в этом году на систему электронного обучения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Система электронного обучения подразумевает установку учительских компьютеров в классе,- говорит директор сош №7 Виктор ПРОТАСОВ. - В нашей школе компьютерами будут оснащены 30 кабинетов, учительская, библиотека, новый класс информатики, будет мобильный интерактивный кабинет с 15 ноутбуками, которые можно будет переносить. Теперь учителя будут выставлять оценки в электронный журнал, который будет вывешиваться на сайт. Родители смогут просмотреть оценки своих детей и домашнее задание. Плюс в такой системе обучения в том, что теперь учителя будут брать электронные уроки из Интернета, с определенной базы данных, это позволит разнообразить учебную программу. - Эта система улучшит качество образования, и ученики, и учителя должны идти в ногу со временем и не отставать,- говорит Виктор ПРОТАСОВ.- Сейчас беспроводная сеть Wi-Fi доступна в школе для всех. В будущем, возможно, будет устанавливаться пароль. Средства на установку оборудования и перехода школ на систему электронного обучения выделены из республиканского бюджета, однако о какой сумме именно идет речь, городской отдел образования затрудняется ответить.