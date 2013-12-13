НКОК передал детский сад на 320 мест жителям Атырау

12 декабря компания «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» (НКОК) и NC Production Operations Company (NCPOC) провели церемонию передачи властям Атырауской области детского сада на 320 мест, построенного в рамках программы социального назначения и инфраструктуры (СИП) Консорциума. В церемонии приняли участие представители местных властей Атырауской области, НКОК и NCPOC. В рамках программы СИП был построен целый комплекс объектов – сам детский сад на 320 мест, 14 игровых детских площадок, оборудованных навесом, инфраструктурные объекты. - Я особенно рад тому, что социально-инфраструктурный проект, который мы передаем вам сегодня, принесет пользу самой важной части населения региона – детям. Более 300 детей в возрасте от 3 до 7 лет будут ходить в этот детский сад. Мне приятно отметить, что в детсаду есть все необходимое для полноценного развития детей, - сказал директор по внешним связям НКОК Пьер ДЕЛЬПОН В рамках программы социально-инфраструктурных проектов Консорциум построил 4 детских сада в Атырауской и Мангистауской областях, включая два детсада в поселках Акжар и Макат, которые были переданы на баланс области в 2012 и 2013 годах. Помимо самого строительства детских садов Консорциум также оказывает помощь в их благоустройстве, включая установку кухонного оборудования, игровых площадок, покупку игрушек, и другие пакеты поддержки в рамках программы спонсорской помощи и благотворительности как в Атырауской, так и в Мангистауской областях.