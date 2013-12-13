Иллюстративное фото с сайта forexaw.com Иллюстративное фото с сайта forexaw.com Департамент статистики Актюбинской области сравнил отчеты за годы независимости. Выяснилось, что численность безработных в 2012 году по сравнению с 2000 годом сократилась в 2 раза. Среднемесячная номинальная заработная плата в 2012 году по сравнению с 1993 годом повысилась почти в 760 раз. В год введения тенге средняя зарплата в Актюбинской области составляла 119 тенге. За последние 10 лет в области построили 47 общеобразовательных школ на 17,5 тысячи ученических мест, 24 детских сада на 2385 мест. За период с 2003 по 2012 год ввели в действие 6 больниц на 500 мест, 99 амбулаторно-поликлинических учреждений на 4,5 тысячи посещений в смену. С 1993 по 2012 годы валовая продукция сельского хозяйства увеличилась в 24 раза. Сейчас ее стоимость составляет 113,5 млрд тенге. Развивается жилищное строительство. За 22 года в области ввели в эксплуатацию около 4,7 млн квадратных метров жилья.