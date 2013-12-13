Сегодня в ТОО «ОралТехСервис» в эксплуатацию ввели 10 новых автобусов марки ПАЗ 3204 Павловского завода. - Новые автобусы выйдут у нас по маршруту №13, - рассказывает. - Это более усовершенствованная модель уже существующего автобуса «ПАЗ». Они более экономичны в расходе топлива, а также подходят под евростандарт 4. По словам замдиректора, автобусы на маршрут выйдут уже завтра. В дальнейшем планируется обновляться побольше. На данный момент мо маршруту №2 все автобусы новые, теперь обновлен и маршрут №13, осталось обновить 8 единиц автобусов по маршруту №30. Но это в планах на ближайшее будущее.