Алтай КУЛЬГИНОВ вручил благодарственные письма уральцам

Сегодня, 13 декабря, в большом зале городского акимата аким города Алтай КУЛЬГИНОВ вручил благодарственные письма 22 уральцам. Здесь были представители из разных профессий: врачи, электромонтеры, водители. - Я работаю врачом-гинекологом уже 23 года, - рассказывает гинеколог поликлиники №3 Куляра НУРУШЕВА. - И точно знаю, что от нас, врачей, зависит здоровье нашего будущего. Это не просто высокие слова. В действительности именно мы, врачи-гинекологи, отвечаем за то, чтобы будущая мама вовремя встала на учет, прошла все необходимые обследования, и если это необходимо, вовремя получила медицинскую помощь. Мы должны сделать все, чтобы женщина смогла выносить и родить здорового ребенка. Ведь здоровые дети - это здоровая нация. А значит, хорошее будущее для страны. Также на торжественном собрании приняли присягу 8 новых работников городского акимата. После вручения благодарственных грамот аким города поздравил всех собравшихся с наступающим праздником - Днем Независимости.