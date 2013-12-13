Фото с сайта www.akorda.kz Фото с сайта www.akorda.kz Глава государства Нурсултан  Назарбаев вручил государственные премии ряду общественных деятелей и ученых, передает корреспондент агентства КазТАГ. "Более 1,5 тыс. казахстанцев награждены орденами и медалями в нашей стране за заслуги, самоотверженную работу. Все успехи, которыми мы гордимся за короткие исторические 22 года, они складываются из работы всех казахстанцев, каждый по крупице на том месте, где он работает, добавляет авторитета, знания нашему общему развитию", - сказал Н. Назарбаев после церемонии вручения премий в Акорде в пятницу. "Наша внутренняя стабильность, терпимость, понимание, дружба нашего многоэтнического народа имеет глобальное непреходящее значение для нашего развития", - добавил он. Назарбаев считает, что отмечены лучшие казахстанцы, и они будут служить примером для других в достижении высот и успехов, а также прославлении Казахстана. Президент Казахстана вручил почетные звания "Заслуженный деятель Казахстана" 15 общественным деятелям, а также 15 государственных премий в области науки и техники. Президент вручил почетное звание актеру Нурлану Алимжанову, сыгравшему роль молодого Назарбаева в фильмах "Огненная река" и "Железная гора" из цикла "Путь Лидера". Вручая награду Алимжанову, глава государства спросил у присутствующих: "Похож на меня?". Как рассказал в интервью Tengrinews.kz сам актер, Нурсултан Назарбаев считает, что Алимжанов похож на него, и это говорит о том, что фильм ему понравился. "Это для меня большая честь, в душе большая радость и хочется дальше и дальше снимать, работать во благо Казахстана", - отметил он, добавив, что хочет сниматься в исторических фильмах. Также в числе награжденных солистка дуэта "Мюзикола" Карина Абдуллина, главный балетмейстер "Астана балет" Алила Алишева, директор Телерадиокомплекса Президента Ерлан Бекхожин, артисты балета "Астана Опера" Таир Гатаутов и Сержан Кауков, актриса "Казахфильма" Венера Нигматулина и другие. Кроме того, Назарбаев наградил Олжаса Сулейменова государственной премией мира и прогресса.