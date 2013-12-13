Фото с сайта NUR.kz
Вокруг главного национального конкурса красоты, прошедшего в Алматы 5 декабря, разгорается скандал. Семья участницы из Атырау, 16-летней Назерке Файзуллиной, решилась рассказать всю правду о закулисье конкурса.
Старшая сестра Назерке, Альбина Файзуллина, заявила Total.kz
, что атырауское модельное агентство "ДиАл" от имени организаторов "Мисс Казахстан" настаивало на "денежном вознаграждении" за вхождение конкурсантки в семерку финалисток.
Для этого требовалось заплатить не менее 10 тысяч долларов.
"Они нам сказали, что Ривлина (директор конкурса. - Ред.) сейчас в раздумьях – Айдай победу отдать или Назерке. И что для того, чтобы в коронованную четверку войти, нужно 20 тысяч долларов. Мы стали спрашивать: "А как так? Получается, борьба – кто больше даст: Айдай или мы?" - отметила родственница мисс Атырау.
У Альбины сохранилась запись телефонного разговора с директором агентства Дианой Качеевой, который состоялся за несколько дней до финала. К слову, именно эта компания проводила региональный этап конкурса красоты.
"Есть основная масса – "пушечное мясо", это 25 человек, из которых кто-то отделяется и попадает в семерку, это стоит десять, а чтобы войти в призовую команду, стоит двадцать. И то я выглядела как цыган на ярмарке", - говорится в записи разговора Альбины Файзуллиной с руководителем агентства "ДиАл".
Семья юной красавицы из Атырау взятку давать отказалась. Их Назерке удалось пройти лишь первый отборочный этап и войти в число 15 финалисток.
Когда Файзуллины попытались связаться непосредственно с руководством конкурса "Мисс Казахстан", то слушать их отказались, бросив трубку. Представители агентства "ДиАл" сразу после финала, видимо, ушли в отпуск и на телефонные звонки также не отвечают.
Альбина Файзуллина решилась раскрыть и другие скандальные подробности организации конкурса "Мисс Казахстан - 2013".
"Сначала девочек поселили в нормальную дорогую гостиницу. А спустя два дня они уже жили в дешевых номерах где-то на окраине. Можно сказать, в забегаловке. Я туда лично ездила, там никакой охраны не было, мужчины какие-то пьяные. Я была в ужасе", - поделилась собеседница Total.kz.
Альбину возмутило и то, что во время конкурса родственников иногородних девочек-финалисток не пропускали за кулисы, тогда как мамы и сестры алматинских участниц могли беспрепятственно там находиться и помогать им.
При этом родня потерпела колоссальные убытки.
На то, чтобы Назерке смогла прилететь в Алматы, и на покупку национального костюма из семьи ушло более миллиона тенге.
Выходит, что с такими условиями конкурса Золушке из простой семьи попасть в ряды первых красавиц страны не представляется возможным?
"Цирк какой-то. Издевательство! Даже посмотрите по конкурсу вечерних платьев. У всех были одного типа – их предоставил спонсор мероприятия, а у Айдай (победительница конкурса. - Ред.) было совсем другое платье. Которое заметно выделялось, вытягивало рост, и на примерку она первая ездила", - рассказала девушка.
Между тем сами организаторы национального конкурса красоты отрицают все обвинения Файзуллиной.
По словам Анастасии Фаизовой, помощницы директора "Мисс Казахстан" Алены Ривлиной за всю историю существования конкурса места ни разу не продавались.
"У Назерке, скорее всего, какая-то засела обида, ведь она не прошла в финальную тройку. Девочка нам не подходила по росту, поэтому ее пришлось отправить домой. А о том, что кем-то продавались места на корону, быть такого не может! Все было честно, как и всегда. Главную красавицу, Айдай, выбрало экспертное жюри. Все они ходили на репетиции и смотрели, как держатся девушки", - отметила Фаизова.
Она также добавила, что организаторы конкурса не были в курсе того, что 16-летняя Назерке может быть чем-то недовольна. Так как ни она, ни ее родственники не обращались к руководству конкурса с претензиями.
Более того, организаторы заверяют, что в этом году вовсе не поступило ни одной жалобы от конкурсанток. Стоит отметить, еще в начале 2013 года оргкомитет заявлял, что отныне новую мисс Казахстан будет выбирать путем SMS-голосования.
Однако нововведение так и не было принято, и в этом году победительницу определяло жюри, которое составили представители бизнес-элиты, президент киностудии "Казахфильм" Ермек Аманшаев, дизайнер Куралай Нуркадилова, бизнесмен Арманжан Байтасов, Тимур Куватов, Александр Орлов, фотограф Данил Олейник, Айгуль Мукей, Совет Сеитов, телеведущий Серик Акишев и другие.
Корона "Мисс Казахстан - 2013" досталась 24-летней алматинке Айдай Исаевой.
газета Бизнес Акпарат