Об этом предупреждает РГП "Казгидромет". В Уральске, ЗКО, а также в Актобе и по Актюбинской области  14-15 и 16 декабря ожидается снег, метель и гололед, а также усиление западного ветра до 17-22 м/с. Департамент по ЧС обращается к жителям и гостям города и области с просьбой быть осторожными и по возможности воздержаться от поездок на автомобилях, не подготовленных к зимним условиям, а также от выполнения высотных работ.