12 ключей от автомобилей казахстанской сборки сегодня, 13 декабря, на площади Победы вручал аким города Алтай КУЛЬГИНОВ. 10 машин Skoda Octavia были выданы управлению административной полиции ДВД , еще 2 автомобиля «Нива» - участковым инспекторам пунктов 5 и 10. Здесь же, на Стеле, 11 молодых сотрудников полиции приняли присягу. Еще нескольким полицейским вручили новые звания и почетные грамоты. Мирослава ШОНАЛОВА