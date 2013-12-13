Универсальным полицейским ЗКО вручили ключи от Skoda Octavia

12 ключей от автомобилей казахстанской сборки сегодня, 13 декабря, на площади Победы вручал аким города Алтай КУЛЬГИНОВ. 10 машин Skoda Octavia были выданы управлению административной полиции ДВД , еще 2 автомобиля «Нива» - участковым инспекторам пунктов 5 и 10. Здесь же, на Стеле, 11 молодых сотрудников полиции приняли присягу. Еще нескольким полицейским вручили новые звания и почетные грамоты. Мирослава ШОНАЛОВА