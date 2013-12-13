- Сегодня мы рассматривали очень важные вопросы, - говорит. - Прежде всего, мы уточнили бюджет на 2013 год. В области была проделана огромная работа. Построено много домов, школ. Также был рассмотрен вопрос о развитии сельского хозяйства и решение вопроса чистой воды. Поэтому в конце года нужно было уточнить бюджет и рассчитаться, чтобы навести порядок в программе на перспективу. В этом отношении было рассмотрено более 1 миллиарда 700 миллионов тенге. В основном это социальные вопросы. Это и строительство новых школ, они завершены, и нужно было с ними рассчитаться, и объекты здравоохранения. Поэтому депутаты единогласно утвердили бюджет на 2013 год, с тем, чтобы можно было решить те вопросы, которые поставил глава государства. Также мы рассмотрели вопрос о бюджете на 2014-2016 года. По слова Казыбая БОЗЫМОВА, поступление в бюджет ЗКО В 2014 году прогнозируется в размере 98 млрд, 8 из кторых депутаты планируют выделить на образование.