Иллюстративное фото с сайта strategy2050.kz Иллюстративное фото с сайта strategy2050.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - По инициативе акима Атырауской области компания «Аджип ККО» выделяет 250 образовательных грантов для обучения вузах страны, из них 20 выделяется для обучения в зарубежных учебных заведениях, - сказал руководитель областного управления по делам молодежной политики Мейрим КАЛАУИ. Кроме того, в этом году при поддержке руководства области 27 выпускников школ получили возможность бесплатно обучаться в одном из сильнейших университетов Российской Федерации - Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Как отметил лидер молодежи области, у молодых людей есть и  проблемный вопрос – собственное жилье. - С целью обеспечения молодых семей доступным жильем с помощью льготных кредитов реализуется программа «Жас Отау». В микрорайоне «Нурсая» в городе Атырау уже начато строительство 90-квартирного жилого дома, сдать который планируется в первом полугодии 2014 года, - отметил Мейрим КАЛАУИ. Также он подчеркнул, что доля молодежи, участвующей в реализуемых в области программах «Занятость - 2020» и «Дорожная карта бизнеса - 2020» в сравнении с 2012 годом увеличилась на 35%. Это также свидетельствует о том, что молодежь не остается в стороне от мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства.