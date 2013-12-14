Фото с сайта vz.ua Фото с сайта vz.ua Непосредственное отношение к разгону оппозиционной демонстрации на киевском Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября имеют три человека. Как сообщает "Украинская правда", об этом, сославшись на прокуратуру, заявил в своем выступлении на круглом столе "Объединим Украину" президент Виктор Янукович. По словам главы государства, о ходе расследования разгона "Евромайдана" он узнал в прокуратуре. Янукович объяснил, что пока не может в подробностях рассказать о заключении следователей, но в ближайшее время, когда этому не будет препятствовать тайна следствия, информация будет обнародована. О предполагаемых виновниках силового разгона демонстрантов он сообщил лишь, что все трое в ночь событий находились рядом с Майданом Незалежности. В ходе круглого стола, посвященного выводу Украины из политического кризиса, Янукович также одобрил идею моратория на применение силы во время массовых акций в Киеве, который распространялся бы и на сотрудников правоохранительных органов, и на демонстрантов. По словам президента, в случае принятия такого моратория "никаких проблем не будет". Разгон демонстрантов на Майдане 30 ноября с использованием силы провело спецподразделение МВД "Беркут". Сообщалось, что в результате беспорядков медицинская помощь понадобилась 35 демонстрантам и 12 милиционерам. Применение силы власти объяснили тем, что демонстранты мешали работе коммунальных служб. Уже на следующий день столкновения манифестантов с полицией в украинской столице продолжились. Акции протеста на Украине начались во второй половине ноября в связи с решением правительства отложить подписание договора об ассоциации с Евросоюзом. Сторонники евроинтеграции требуют отставки кабинета министров во главе с Николаем Азаровым. Отставку правительства они также называют одним из главных условий для начала переговоров с властью. 13 декабря стало известно, что подготовка к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС возобновилась. Источник: Lenta.ru