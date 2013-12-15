Уральский "Акжайык" дважды обыграл "Динамо-Казань-2"

14 и 15 декабря уральский «Акжайык», выступающий во второй группе высшей лиги чемпионата России по хоккею с мячом, дважды обыграл команду «Динамо-Казань-2». В первый день игры, 14 декабря, на 6-й минуте первый мяч с 12-метрового удара в ворота противника забил Александр ШАВАЛДИН. Уже на 13-й минуте второй мяч с подачи Петра ГРИБАНОВА забил игрок Самат АМАНШИН. Александр ШАВАЛДИН на 44-й минуте со штрафного удара забил третий мяч в ворота казанцев. Во втором тайме уралец Арыстан КАЗЫБАЕВ на 53-й минуте, находясь один на один с вратарем, ловко направил мяч в ворота противника. 5-й мяч на 62-й минуте забил Петр ГРИБАНОВ. Уральцы активно атаковали ворота противника, заставляя последнего отсиживаться в обороне. С передачи Искандера НУГМАНОВА на 72-й минуте Дмитрий КАРМАК забил 6-й мяч. Со стороны игроков команды «Динамо-Казань-2» было много подножек и других нарушений, по этой причине нескольких игроков удалили с поля. По словам тренера Дмитрия ИВАННИКОВА, игра складывалась трудно, но потом уральцы прощупали своего соперника и после двух забитых мячей в первом тайме стали диктовать свои условия. Поэтому в основном игра шла на стороне поля гостей. Из-за того что команда соперников на второй день перестроила тактику игры, уральцам играть стало труднее. Погода немного подкачала, ветер дул в сторону наших ворот. Но несмотря на это, уже на 2-й минуте игры мяч забил Еламан АЛИПКАЛИЕВ, а на 24-й минуте с подачи Александра ШАВАЛДИНА гол забил Искандер НУГМАНОВ. Во втором тайме на 50 минуте забил гол Дмитрий ПОНОМАРЕНКО. Итог встречи - 3:0 в пользу нашей команды. - Мы своей игрой недовольны, - говорит капитан команды «Динамо-Казань-2» Алексей ВЕСЕЛОВ. - Вроде соперник был наш, мы могли больше, но что-то не получилось, пошло не так. Где-то мы недоработали, возможно, устали после переезда. Быть может, нам не хватает сплоченности - в команде есть молодые игроки. После этого матча уральский «Акжайык» занимает 2 строчку турнирной таблицы с 17 очками. 17 и 18 декабря «Акжайык» принимает на своем поле команду «Никельщик» из Верхнего Уфалея Челябинской области. Оксана КАТКОВА Фото автора