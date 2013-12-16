Иллюстративное фото с сайта www.zr.ru Иллюстративное фото с сайта www.zr.ru Мужчину и его малолетнюю дочь насмерть сбили во дворе дома в Атырау, сообщает "Акжайык" со ссылкой на руководителя пресс-службы ДВД города Гульназиру МУХТАРОВУ. По словам МУХТАРОВОЙ, трупы 36-летнего мужчины и его 4-летней дочери были обнаружены в ночь на 15 декабря нарядом дорожно-патрульной службы на въезде во двор дома по проспекту Азаттык. В нескольких метрах от них стоял автомобиль "Хонда Аккорд", водитель которого покинул место происшествия. Позднее 27-летний водитель был задержан по месту жительства. При этом он оказал сопротивление и отказался ехать на медицинское освидетельствование. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 296 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц) и 297 (оставление места ДТП) УК РК.