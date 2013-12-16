Фото с сайта www.vestikavkaza.ru Фото с сайта www.vestikavkaza.ru Казахстанцы 16 декабря отмечают свой самый главный праздник - День Независимости. Именно в этот день в 1991 году был принят закон о независимости и государственном суверенитете республики, передает корреспондент Tengrinews.kz. В этом году независимости Казахстана исполняется 22 года. 16 декабря по всей республике проходят массовые народные гулянья. В стране уже сложилась традиция, согласно которой в преддверии праздника награждаются выдающиеся граждане Казахстана - деятели культуры, искусства, спорта, политики. 14 декабря в Астане состоялось торжественное собрание, посвященное Дню независимости республики. Обращаясь к участникам собрания, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что 16 декабря 1991 года в созвездии наций мира зажглась новая звезда - Республика Казахстан. По словам Назарбаева, в качестве подарка народ Казахстана обрел семь бесценных достояний. Первым достоянием, по его словам, является "наша священная и достойная страна, Мәңгілік Ел". Вторым достоянием Президент Казахстана назвал единство народа. Третьим достоянием - культура и родной язык. Четвертым достоянием - индустриально-инновационная экономика. Президент Казахстана подчеркнул, что пятое достояние - Общество Всеобщего труда - является первоосновой национального богатства. В качестве шестого достояния Глава государства назвал Астану. Седьмым достоянием Независимости, по словам Президента Казахстана, является глобальная ответственность, а также общие для всего человечества инициативы.