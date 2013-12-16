Иллюстративное фото с сайта topwar.ru Иллюстративное фото с сайта topwar.ru Немецкие СМИ со ссылкой на источники в структурах безопасности пишут, что Россия разместила ракетные комплексы "Искандер" в Калининградской области. По данным издания, об этом свидетельствуют секретные спутниковые снимки. Bild утверждает, что на снимках видно "не менее десяти" комплексов "Искандер-М", развернутых в Калининграде, а также вдоль границы со странами Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония). Развертывание могло происходить в течение года, отмечает издание. Комментариями российского Минобороны РИА Новости не располагает. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" предназначен для уничтожения различных наземных целей: ракетных комплексов, дальнобойной артиллерии, объектов и систем ПРО и ПВО. Комплекс отличает высокая мобильность, скрытность применения и малое время подготовки к пуску. В 2011 году Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента, огласил комплекс мер военно-технического и дипломатического характера, которыми РФ ответит на развертывание системы ПРО в Европе. В качестве первого шага назывался незамедлительный ввод в строй радиолокационной станции предупреждения о ракетном нападении в Калининградской области, что и произошло на минувшей неделе. В качестве другой меры предусмотрено развертывание там же ракетного комплекса "Искандер". Вопрос создания систем противоракетной обороны в Европе — один из самых острых в отношениях Москвы с США и НАТО. В октябре в Румынии началось строительство базы ПРО с ракетами-перехватчиками SM-3 IB. Работы по развертыванию объектов противоракетной обороны в Девеселу ведутся в рамках одного из этапов создания ЕвроПРО. Ввод системы в эксплуатацию запланирован на 2015 год. В 2010 году на саммите в Лиссабоне Россия и НАТО договорились сотрудничать по проекту ЕвроПРО, однако переговоры зашли в тупик из-за отказа США предоставить юридические гарантии ненаправленности развертываемой системы против российских сил сдерживания. Источник: РИА Новости