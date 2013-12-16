Иллюстративное фото с сайта neftegaz.ru Иллюстративное фото с сайта neftegaz.ru В Западно-Казахстанской области в семи населенных пунктах левобережья Урала появился газ, передает корреспондент BNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО. Жители 5 сел Теректинского и 2 сел Акжаикского района на днях были подключены к природному газу. Участь домохозяйки Сауле Бабажановой из Аксогымского сельского округа Теректинского района до сей поры была не из легких, поскольку женщине приходилось ежедневно топить печку, чтобы создать дома уют, готовить на электрической плитке и испытывать другие неудобства. Отныне все эти хлопоты позади. Сбылась давняя мечта – в село пришло голубое топливо. Ее дом одним из первых подключили к газу. - Мы очень счастливы, у нас сегодня праздник. В этом году по программе «Акбулак» к нам пришла чистая вода, а теперь вот и газ дошел. Живем мы близко к городу, и горожанам ни в чем не уступаем, ведь и у нас созданы все условия для благополучной жизни, - говорит жительница села Аксогым Сауле БАБЖАНОВА. На сегодняшний день в селе Аксогым проживают около 700 человек, дворов насчитывается 142. В два раза больше населения в селе Шагатай, где также в торжественной обстановке зажгли газовый факел. Вместе с тем голубое топливо дошло и до жителей сел Кызылжар, Кутсиык и Кугалтобек. Сельчан с таким знаменательным событием поздравил аким Теректинского района Женис СЕРИККАЛИЕВ. - Строительство подводящих газопроводов было рассчитано на два года, должно было закончиться в 2014 году. Но силами подрядчиков работы по газоснабжению были завершены досрочно, в этом году, свидетелями чего мы сейчас являемся. В следующем году мы планируем подать газ в три населенных пункта – Анкаты, Ерсары и Кандык. На 2015-2016 годы составлено технико-экономическое обоснование по всем остальным населенным пунктам. На сегодня же мы достигли газификации 50% наших населенных пунктов. Если по району 52 населенных пункта, то жители 26 сел уже пользуются голубым топливом», - отметил  СЕРИККАЛИЕВ. Вместе с теректинцами приходу голубого топлива радуются и жители двух сел Акжаикского района. Природный газ был подведен к селам Камыстыколь и Конеккеткен. В последнем также зажгли факел в торжественной обстановке. Таким образом, из 51 населенного пункта Акжаикского района на сегодняшний день газифицировано 42, что составляет 47%. Если в районе проживают свыше 41 тысячи человек, то 34 тысячам из них есть доступ к голубому топливу. Необходимо отметить, что на строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам левобережья Урала из республиканского бюджета было выделено почти 627 млн тенге. Общая протяженность газопровода составляет 72 км.