Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz За весомый вклад в расширение сферы функционирования государственного языка и формирование казахстанского духовного единства премиями, легковыми автомашинами и квартирой на торжественном мероприятии в драматическом театре были награждены 14 актюбинцев. В частности, денежными премиями были награждены 10 человек. Среди них - редактор телеканала "Казакстан-Актобе" Жаксылык Айжанов, учительница дошкольной организации №39 Динара Сагымбаева, заместитель начальника Каргалинского отдела пожаротушения департамента по ЧС Павел Возниковцев, заместитель директора областного историко-краеведческого музея Орал Утепова, преподаватель гуманитарного колледжа Нурбатес Тобагабылова. Также были награждены командир взвода отдельной роты управления дорожной полиции области Александр Жуков, председатель областного суда Ерлан Айтжанов, директор детского дома семейного типа г.Хромтау Жемис Бермагамбетова, отличник образования Нагашыбай Ердаулет, декан юридического факультета АГУ им.К.Жубанова. Трое актюбинцев были награждены легковыми автомашинами. Среди них - заместитель главного редактора областной газеты "Актобе" Ертай Ашыкбаев, художественный руководитель и дирижер оркестра областной филармонии Кайыргали Кожамбаев, преподаватель АГУ им.К.Жубанова, руководитель научно-исследовательского центра "Институт-мектеп" Айболган Кенжегулова. Ключи от однокомнатной квартиры за вклад в расширение сферы государственного языка из рук акима области получил воспитанник Алгинского детского дома Аман Мусуралиев. "Спасибо большое за квартиру. Нас пятеро. С 1999 года я попал в детский дом. Старшие братья, сестры закончили школу, сейчас в детдоме есть братишка 9-классник. Я тоже хочу окончить школу, и поступить в вуз. В будущем хочу стать программистом", - говорит он. Источник: ИА "Казинформ"