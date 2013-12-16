Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Министр образования и науки РК Аслан Саринжипов рассказал, что выпускники школ смогут сдавать ЕНТ по нескольку раз. "Со временем с системой ЕНТ возникли проблемы, и самая большая та, что ученики не учатся, а готовятся к тестам. Кроме того, большая стрессовая нагрузка. Через ЕНТ сразу решается несколько вопросов - как вы закончили школу, оценка работы школы, получаете грант на обучение в вузе или нет. Есть ряд предложений, с помощью которых мы сможем эти вопросы решить. Возможно будет, как и в развитых странах, тест сдавать несколько раз. Может, ты сдавал тест в состоянии стресса, может, плохо себя чувствовал... Также можно будет сдавать онлайн", - сказал А. Саринжипов в программе телеканала КТК "Слуги народа", отвечая на вопросы Артура Платонова. Министр образования также пообещал разобраться со школьными учебниками. "К системе написания, проверки, апробации учебников есть вопросы, - сказал А. Саринжипов. - Система апробации не всегда соблюдается. Мы видим, когда учебник, допустим, написан весной, а в сентябре, к учебному году, его уже массово выпускают. Хотя по закону он должен год проходить апробацию, должны собираться все замечания, вноситься и только потом он издается массово. Второй вопрос есть. На деле декларируется, что это рынок конкурентный, издательства печатают, а на рынке учителя выбирают, какой учебник лучше. На самом деле, если мы посмотрим карту Казахстана, то увидим, что этот рынок поделен, в отдельных областях покупаются учебники определенного издательства, есть монополии. С этим мы тоже будем работать". Министр образования привел в пример учебник "Информатики" для 9 классов общеобразовательных школ. "Написан учебник в 2005 году. Насколько он соответствует сегодняшним реалиям? И второе - как он преподносит материал, это очень важно. Информатика, как наука, очень быстро меняется, технологии меняются. Мы должны дать ученику навыки, как нужно искать информацию, которая ему нужна и которую он может применить в жизни, мыслить самостоятельно. Потому что, когда он закончит вуз, технологии будут точно другими". Кроме того, министр затронул тему нехватки школьных учебников. "По закону все ученики должны быть обеспечены учебниками, но не везде это срабатывает. Средства на учебники формируются на местном уровне. Однако планирование не всегда бывает эффективным, допустим, из-за внутренней миграции. По некоторым данным, в отдельных областях обеспеченность учебниками составляет 95-96 процентов".