В Уральске началось массовое катание на льду

Массовое катание на льду на стадионе «Юность» началось вчера, а в Ледовом Дворце еще в сентябре. Покататься на льду на стадионе «Юность» стоит 200 тенге для взрослых, а для детей до 7 лет - 100 тенге. Здесь же за 300 тенге взрослые могут взять и коньки напрокат. Массовое катание на «Юности» начинается с 15.00 часов каждый день. В Ледовом дворце билет для взрослых стоит 300 тенге, если вы пришли покататься со своими коньками. А если планируете взять коньки напрокат, то это будет стоить еще 300 тенге. Для детей до 15 лет билет стоит 300 тенге, но он будет наполовину дешевле, если вы придете со своими коньками. В выходные дни в Ледовом дворце можно кататься с 12.00 до 23.00 часов, а в рабочие дни время нужно будет уточнять.