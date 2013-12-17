В ЗКО сельчане сделали фонтан на свои деньги

Фонтан обошелся жителям села Жалпактал в 2 миллиона 700 тысяч тенге. По словам жителя села Жалпактал Казталовского района Нурлана ЕСКАЛИЕВА, идея построить фонтан в центре села пришла им еще 2-3 года назад. - Мы обратились к акиму нашего села, но поддержку так и не нашли и все как-то так, само собой, утихло, - рассказал Нурлан ЕСКАЛИЕВ. - Все возобновилось в прошлом году. Новый аким нас поддержал, правда, деньги выделили на брусчатку на площади в центре Жалпактала, а деньги на фонтан искали сами. По словам мужчины, средства и немалые - 2 миллиона 700 тысяч тенге собирали одноклассники, да и не только, и все как один 1969 года рождения. Когда деньги были собраны, началась кропотливая работа. - Мы вызвали ребят, которые как раз делают фонтаны из Уральска, они нам сделали освещение, фонтан подключили, а вот проект, заливку бетона, ограждение мы делали сами. Фонтан был готов еще летом, но сдать мы его не могли, потому что еще не была постелена брусчатка. Фонтан вмещает в себя 8 тонн воды. Сейчас конечно, холодно, но мы там сделали подсветку. Торжественная сдача новой достопримечательности Жалпактала планировалась 1 декабря, но потом ее отложили до 16 декабря, но и сейчас торжества по случаю строительства не произошло. К слову, реально на строительстве фонтана перед домом культуры в Жалпактале работали 5-6 человек. И большая часть из них официально нигде не работает. На вопрос, зачем они 7 месяцев строили фонтан, который потом будет стоять на балансе государства, мужчина ответил, что они его сделали ради своих односельчан. - На этом месте всегда на все праздники собирается все село. Нам просто хотелось, чтобы в селе было то, чем бы все гордились…