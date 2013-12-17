Фото с сайта lolakarimova.com Фото с сайта lolakarimova.com Младшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова не исключает, что может подать в суд на свою старшую сестру Гульнару. Заявление об этом на днях появилось на официальном сайте Лолы Каримовой-Тилляевой. "Многие новостные агентства обращаются к нам за комментариями касательно обвинений со стороны Гульнары Каримовой в адрес моего супруга и меня. Со своей стороны нам, конечно, хотелось бы воздержаться от каких-либо комментариев по поводу происходящих событий. Но сложившаяся ситуация не оставляет нам другого выбора, как начать консультации с нашими юристами, и рассмотреть возможность принятия легальных действий против Гульнары Каримовой - подача иска в суд в связи с распространением ею диффамации, клеветнических заявлений и угроз в мой адрес и в адрес моего супруга Тилляева Тимура в социальных сетях и средствах массовой информации", - говорится в сообщении. О том, что дочери узбекского президента не ладят между собой широкой публике стало известно после сентябрьского интервью Лолы Каримовой узбекской службе Би-би-си. В нем она призналась, что вот уже 12 лет совсем не общается с сестрой. После чего Гульнара Каримова в "Твиттере" обвинила младшую сестру в колдовстве, а ее мужа Тимура Тилляева назвала одним из виновников своих бед. Довольно подробно свою точку зрения по поводу взаимоотношений с сестрой и другим вопросам Гугуша высказала в своем недавнем большом интервью турецкой газете Hurriet (полный перевод статьи можно посмотреть здесь). 35-летняя Лола Каримова-Тилляева вместе с супругом Тимуром Тилляевым и тремя детьми живет в Швейцарии. В этом году семейная пара вошла в рейтинг 300 богатейших людей этой страны. Источник: tengrines.kz