Иллюстративное фото с сайте altaynews.kz

В Атырауской области устроили скандал санитарки районной больницы, сообщает телеканал КТК. Они заявили, что руководство уже несколько лет обманывает их. Якобы не выдает дополнительные деньги, что положены за тяжелые условия труда. Женщины отправились за помощью в прокуратуру. Конфликт начался с того, что в больнице Махамбетского района объединили терапевтическое и хирургическое отделения. Теперь работы у санитарок и нянечек вдвое больше. И без того труд был не сахар – клизмы, утки и капельницы, а сейчас на каждую и вовсе приходится больше 30 больных. - У нас зарплата мизерная – 25 тысяч, говорит медсестра Надежда БУКИНА. - На эти деньги сейчас проживешь? На 25 тысяч я не могу даже в гости пойти. Если свадьба, день рождения – и 5 тысяч нести? Разве я смогу такие деньги от семьи оторвать? Медработники говорят, что чувствуют себя рабами. Да еще и последние 2 года якобы постоянно покупают в больницу халаты, мыло и даже лампочки. Средства на хознужды  вечно куда-то исчезают. Уже даже пациенты жалуются на больничный сервис. По словам пациентки Рысхан КУНШЫГАРОВОЙ, в больнице холодно, сквозняк из окон дует, нет горячей воды. Медсестры никак за всеми не успевают, если привезут одного пациента, медсестра  идет к нему. Иногда даже систему вовремя не уберут. - Все покупаем. Куда деньги делись? Они присвоили деньги, бессовестные, говорит Рысхан КУНШЫГАРОВА. - Ничего не можем сказать, потому что боимся. Жалобщики хотели, чтобы руководитель клиники объяснился перед ними. Но его на месте  не оказалось. Бухгалтер закрылся  у себя в кабинете, а старшая медсестра вообще выставила всех за дверь. Вопрос о доплатах опять повис в воздухе. - Закрой дверь. Какое ты вообще имеешь право сюда входить? - сказала медсестра Все, кто уверен, что в больнице творится произвол, написали письмо прокурору. Правда, рассматривают его там, по меркам санитарок, слишком долго. За это время, говорят протестующие, многих из них могут просто уволить. - Группа медработников обратилась к нам с заявлением. Они хотели узнать, положены ли им оздоровительные, психоэмоциональные деньги  и дифференцированная оплата труда, рассказал работник прокуратуры Алтынбек ЖУМАБЕКОВ. - Заявление  у нас имеется. На данный момент идет проверка. Пока неизвестно, каков будет результат проверки, но медработники для подстраховки собираются обратиться за помощью и в Астану. Также их интересует, зачем в больнице установили сразу 40 камер видеонаблюдения: насколько это законно и кому так не доверяет руководство поликлиники?